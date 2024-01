En junio del año pasado, la teleserie de CHV protagonizada por María Elena ‘Mane’ Swett, “Dime con quien andas” se tomó el horario vespertino del canal con el fin de competir con la producción de Mega, “Como la vida misma”. Desafortunadamente, la teleserie no logró ponerse a la par, por lo que sufrió varios cambios en su horario, siendo emitida finalmente pasadas las 01:00 horas de la madrugada.

Ahora, a ocho meses de su estreno, la novela atraviesa su recta final de la mano de sus más fieles seguidores. A su vez, otra producción protagonizada por Swett regresó a las pantallas de Canal 13, Papi Ricky, durante las tardes.

Fueron precisamente los fanáticos de la actriz quienes se han encargado de compartir diversos clips etiquetando a la intérprete, los que la hicieron retomar su cuenta Instagram. Tras replicar varias de las publicaciones, Mane Swett les dedicó un emotivo mensaje en la sección de Stories.

“Me asomo porque quiero darles las gracias profundamente a mis fans”, comenzó escribiendo junto a una fotografía de sí misma.

“Gracias por siempre incondicionalmente y por toda la dedicación que han puesto en seguir compartiendo mi trabajo ahora que yo no puedo hacerlo. Tremendo gesto de amor. ¡Enormes personas! Mi Gente Buena se les quiere por acá siempre”, les agradeció.

Cabe recordar que la actriz se encuentra alejada de las producciones de televisión y las redes sociales desde hace poco más de un año, luego de que su hijo se fuera con su padre a Estados Unidos, no obstante, el pequeño no ha sido devuelto por su ex pareja.

Por ello, hace varios meses, Mane Swett se dedica a compartir un conteo de los días que lleva alejada del pequeño junto a diversos recuerdos de él.