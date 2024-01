Fueron decenas las celebridades que desfilaron por la alfombra roja de los Premios Emmy 2024, los cuales se grabaron hace cuatro meses y se transmiten este lunes 15 de enero.

La gala se llevó a cabo en el famoso teatro Peacock Theatre de Los Ángeles, en donde continuó la temporada de premios de Hollywood.

Y entre quienes más llamaron la atención estuvieron actrices como Jenna Ortega, Selena Gómez, Claire Danes, Katherine Heigl o Christina Ricci.

Asimismo, arribaron celebridades como Kourtney Kardashian y Travis Barker, además de quienes están en los nominados.

Alfombra roja de los Emmy 2024

🏆PREMIOS EMMY🏆 Jenna Ortega (#Wednesday) en la alfombra roja de los #Emmys2024 pic.twitter.com/FEtpCqXpeJ — Plano De Palomitas (@PlanoPalomitas) January 16, 2024

la superioridad de este video de Riley Keough con su abuela Priscilla Presley en la alfombra roja de los emmys#Emmys2024pic.twitter.com/BXBrZn6Ly7 — xime (@hsoftbaby) January 16, 2024

Camila Morrone, actriz de la serie “Daisy Jones & The Six” en la alfombra roja de los Emmy Awards utilizando un vestido de cola larga de color rojo de Versace. #Emmys 🏆 pic.twitter.com/LcsHtHztMu — Gabriela Chacón (@theviewofgaby) January 16, 2024

Llegan Kieran Culkin y Jazz Charton a la red carpet de los #Emmys combinando atuendos en color negro🖤 ¡Lo mejor de la alfombra roja aquí! https://t.co/YZjFRQ2FLK pic.twitter.com/uwwdXFTjWJ — GQ México y Latam (@GQMexico) January 16, 2024

Los mejores #looks de la red carpet de los Premios Emmy 2024📷

Las estrellas deslumbraron sobre la alfombra roja a tal punto que se convirtió en un verdadero desfile📷 ¿Cuál es tu fav? te leemos#Emmy2024 #redcarpet pic.twitter.com/qTWwDfChov — Para Ti Online (@ParaTiOnline) January 16, 2024

🇨🇱 PEDRO PASCAL y su hermana LUX en la alfombra roja de los Emmys. El buen Pedrito compite como Mejor Actor en Serie Dramática por THE LAST OF US. #Emmys pic.twitter.com/U4f3MB5wKt — Carla ❁ (@shannonlada) January 16, 2024

Hay que señalar que en esta edición se cuenta con nominaciones para Succession, White Lotus y The Last of Us, series que acumulan más de 30 nominaciones a lo largo de los años.

Estos números nos hace buscar a los actores, actrices y series con más nominaciones y premios en toda la historia del galardón, los cuales te lo compartimos.

El anfitrión de la ceremonia en esta ocasión será el cómico y actor Anthony Anderson.

Cabe destacar que esta ceremonia estaba programada para el 18 de setiembre del 2023, pero se postergó la premiación por la huelga de actores de Hollywood.