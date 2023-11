La cantante estadounidense Billie Eilish admitió en una entrevista sentirse atraída físicamente por las mujeres y que en varias ocasiones le ha costado aceptar su femineidad.

La artista ganadora de múltiples Grammys y un Óscar, reveló en conversación con Variety que pese a ser heterosexual, le atraen las mujeres, pero a la vez se ha sentido intimidada por ellas.

“Nunca he sido una chica de chicas”, comenzó diciendo, dando a entender que usualmente no le gustaban; sin embargo, esto se debía a que “nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas”.

No obstante, ha ido descubriendo que “las amo mucho. Los amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”. A lo que agregó: “Me siento físicamente atraído por ellas. Pero también me intimidan, su belleza y su presencia”.

La femineidad de Billie Eilish

La confesión de la cantante tiene su origen en su trabajo para Barbie, donde escribió la canción “What was I made for?”, tema que la llevó a replantearse varias cosas.

Una de ellas fue su propia femineidad: “Tal vez el hecho de que realmente no me importe ser sexualizada se debe a que nunca me he sentido deseada o deseable“, confesó.

Sumado a ello, afirmó “nunca haberse sentido como mujer. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita”, confesó.