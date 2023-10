Este sábado por la tarde el medio TMZ reveló la muerte del actor Matthew Perry, estrella de la serie Friends, a los 54 años. El artista fue encontrado ahogado.

Perry dio vida a Chandler Bing en la popular producción norteamericana, siendo uno de los personajes más recordados hasta ahora.

Gozó de éxito y fama internacional desde los 24 años. Sin embargo, durante los últimos años de la producción su vida se vio envuelta en polémicas, problemas con adicciones e inconvenientes de salud.

Fue en noviembre de 2022 cuando Perry publicó su libro de memorias, en donde dio a conocer más aspectos sobre su existencia.

En aquel entonces habló abiertamente de las 15 veces que debió pasar por rehabilitación, por consumo de sustancias ilícitas.

A eso se suma que, en 2018, estuvo dos semanas en coma debido a la ingesta exagerada de alcohol y opiáceos.

Sin ir más lejos, en ese momento confesó que, en las últimas temporadas, el equipo de Friends fue muy comprensivo con él, debido a que ya presentaba complicaciones por el consumo de alcohol.

“Fueron como pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, los otros pingüinos lo rodean y le ayudan a enderezarse, caminan a su alrededor hasta que puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto de Friends por mí”, sostuvo.

En sus memorias, Matthew Perry también reconoció que gastó 9 millones de dólares en su rehabilitación, aunque nunca más volvió a tener un rol protagonizó en Hollywood.

Últimos años de Matthew Perry

Una de sus últimas apariciones fue durante la reunión que los seis protagonistas de Friends tuvieron en 2021. Allí se le vio contento junto al resto, aunque fue de los que menos participó.

Precisamente ese año tuvo una de sus últimas dificultades de salud, la cual no le permitió estar en la película Don’t look up.

En ese entonces tuvo una falla cardíaca y, aseguró, su corazón dejó de latir por cinco minutos.

“Me contaron que un tipo suizo muy pesado no quería que el tipo de Friends se muriera en su camilla, así que me hizo la reanimación durante cinco minutos, golpeando y machacando mi pecho”, indicó en una entrevista a People.

Hay que señalar que el deceso del actor ha generado conmoción entre los seguidores de la serie, que lo veían como su personaje favorito debido a su humor negro.

Hasta el cierre de esta nota no se han reportado más detalles sobre la causa de su deceso.