Aubrey Drake Graham, más conocido como Drake en el mundo de la música, confesó en su podcast Table for One que hará un retiro temporal. El productor se tomará un break respecto a la producción musical por temas de salud.

“Probablemente no haga música por un tiempo. Tengo que ser sincero con ustedes: necesito centrarme en mi salud, primero y principalmente”, dijo el artista en su programa radial de SiriusXM.

Este anuncio vino después de que el cantante lanzara su último álbum For All The Dogs tan sólo la semana pasada (el 6 de octubre). El mismo día de la publicación del disco, el rapero reveló la noticia de su pausa artística.

Drake comunicó su retiro temporal de la música por temas de salud

El productor discográfico llamó a la tranquilidad entre sus seguidores ya que su estado de salud no es grave. El descanso que se tomará se debe a que el artista quiere preocuparse de lleno de ciertos problemas estomacales que ha estado presentando hace tiempo.

El intérprete de God’s Plan fue enfático en que la salud está por sobre todo. De tal forma, Drake aseguró que cerrará la puerta de su estudio “con llave” por un tiempo indefinido. “Ni siquiera sé cuánto, tal vez un año y algo más, tal vez un poco más tiempo”, confesó en su podcast.

Cabe destacar que su última producción discográfica incluye 23 canciones, algunas con colaboraciones de grandes artistas como el músico puertorriqueño Bad Bunny, la cantante estadounidense SZA y el rapero británico 21 Savage.