El periodista Mauricio Jürgensen, conversó con Las Últimas Noticias, sobre su separación ocurrida en 2020, con la también periodista Carola Urrejola.

De esta forma, el comunicador de 48 años, habló sobre su separación con Urrejola, con quien tiene hijos en común, de 9 y 6 años.

“Para los niños, que a veces son mucho más sabios y receptivos de lo que uno cree, y a veces te allanan el camino”, afirmó.

¿Cómo vivió el quiebre Mauricio Jürgensen?

Por otro lado, Jürgensen, reveló que pese al quiebre matrimonial, el cariño y el amor se mantiene intacto. “Con la Carola aún somos familia. Lo vamos a seguir siendo siempre”, indicó.

En ese sentido, el periodista tuvo palabras sobre el actual momento que viven. “Que el principal objeto de estar bien coordinado con la Carola es precisamente el bienestar de los niños”.

A su vez, se explayó sobre su propia historia de amor: “Pero aparte de eso, yo también a la Carola la quiero mucho. Imagínate, fue mi pareja por once años. Y de alguna manera nuestros niños son también reflejo de lo lindo que fue nuestra historia”.

En tanto, Jürgensen, aclaró que volvió a estar soltero, luego de terminar su relación amorosa con la psicóloga Mónica Páez. “Trató de quedarme con lo bueno. No me gusta quedarme pegado con las cosas pasadas”, complementó.

Respecto a su término con Urrejola, el periodista mencionó hace un año en el programa Podemos Hablar (PH).“Yo creo que por ahí me fui afirmando en un proceso que, si bien insisto no fue traumático, porque no hubo nada traumático en nuestra ruptura, sino que más bien un desgaste que termina en una decisión convenida, me ayudó a seguir adelante”, afirmó.

Al final, sostuvo que “muchas parejas enfrentamos desgaste, distancia y en ese proceso llegamos a la pandemia y no logramos revertir los problemas más grandes”, cerró en PH.