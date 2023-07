Steffi Méndez, hija del músico DJ Méndez, recibió una ola de comentarios luego de que se destapara una supuesta deuda que tenía su padre con Iván Arenas. La modelo explotó a través de redes sociales y cuestionó por qué los internautas recurrieron a ella para pedir explicaciones, lo que tildó de “absurdo”.

“¿Oye, hablemos algo? Es que me tienen aburrida. Sé que es solo para calentarme la cabeza de alguna manera, pero eso que está pasando con el Profesor Rosa y mi papá, ustedes entienden que yo no tengo nada que ver“, dijo en su más reciente live de Instagram.

Asimismo, recalcó que como hija del involucrado, no tenía nada que ver con el asunto. “No porque yo sea la hija de él, tengo que andar respondiendo por sus problemas. Lo encuentro absurdo… Encuentro absurdo que la gente tenga tanto estómago para ir a decirme a mí”, señaló.

“Paren la hueá (sic) escríbanle directo a él si quieren, él tiene redes sociales, muy fácil”, sentenció. Para finalizar, dijo que tampoco iba a comentar lo que estaba ocurriendo. “Yo no voy a corroborar nada, no voy a decir nada, porque no me corresponde y no tengo nada que ver“, concluyó.

Cabe recordar que esta semana, inicialmente Iván Arenas había acusado a DJ Méndez de una deuda de 70 millones de pesos. “Decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos”, dijo el actor durante el podcast de Willy Sabor, Es la Hora de tu Podcast, “entonces para que lo sepa, nunca lo había dicho”, agregó.

Esta declaración causó conmoción, aunque días después, Méndez y Arenas pudieron aclarar el embrollo.

“Reconozco que yo dije que había una deuda con un amigo, el DJ Méndez, que había una mezcla con una buena cantidad de dinero, pero bueno, hicimos las averiguaciones correspondientes, conversé con DJ Méndez directamente y ambos llegamos a la conclusión de que en realidad, él no estaba metido en esto y que era la producción“, aclaró Arenas.

Sin embargo, y a pesar de que el conflicto entre ambos terminó y que Iván Arenas reconoció la deuda como “un caso perdido”, Steffi Méndez continuó recibiendo comentarios.