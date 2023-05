De a cuerdo a un medio internacional, Taylor Swift, estaría saliendo con el líder de la banda The 1975 Matty Healy de quien estaría “locamente enamorada”, a pocas semanas de que se confirmara el fin de su relación amorosa con el actor Joe Alwyn.

Ambos cantantes se conocen desde hace al menos una década e incluso tuvieron una corta relación en el 2014. Sin embargo, desde principios de este año han coincidido en algunos escenarios y estarían a punto de oficializar que son pareja.

Afirman que Taylor Swift tiene romance con Matty Healy

Según el medio británico The Sun, Taylor Swift, de 33 años, está saliendo con el líder de 1975 Matty Healy después de su ruptura con Joe Alwyn. Una fuente habría dicho al medio que la cantante de ‘Shake It Off’ está “locamente enamorada”, a pesar de solo llevar 2 meses de relación.

En ese sentido, aclaró que “Taylor y Joe en realidad se separaron en febrero”, descartando alguna posible infidelidad de la intérprete.

“Tanto Matty como Taylor han estado de gira durante las últimas semanas, por lo que ha habido muchos Face-Timing (videollamadas) y mensajes de texto, pero ella está ansiosa por volver a verlo”, explicó.

Por otro lado, aseguraron que ambos artistas estaría completamente listos para hacer pública su relación en los próximos días, todo mientras Taylor completa sus shows programados del Era’s Tour, en Nashville.

Las pistas de la relación

Acorde a lo consignado por el sitio inglés, en enero, Taylor Swift tuvo una aparición sorpresa en la primera presentación del grupo de Matty Healy (The 1975), de la gira At Their Very Best.

En la oportunidad, la intérprete de ‘Blank Space’ se dio el lujo de cantar 2 canciones: ‘The City’ y ‘Anti-Hero’, durante las cuales, su supuesta nueva pareja se refirió a ella como “la reina”.

Luego, Taylor fue fotografiada detrás del escenario con la madre de Healy, la reconocida presentadora de televisión, Denise Welch, de 64 años, lo que provocó que los fanáticos se adelantaran a sacar sus conclusiones en redes sociales.