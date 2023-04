Este jueves, Memo Bunke y su esposa Paola Torres tuvieron una aparición en el matinal Buenos Días a Todos, donde comentaron el difícil escenario que atraviesan como familia tras complicaciones en la salud de gran parte de sus miembros.

El comediante reveló que tanto él, como su esposa y su hija enfrentaron complejos estados de salud durante los últimos meses.

“Nuestra hija, la Cami, tuvo a su bebé con anticipación, no terminó la gestación completa. Estuvo en la UCI un par de días. Fue muy complicado, sobre todo para la Pao, su madre”, explicó.

Asimismo, él tuvo que enfrentar una enfermedad pulmonar grave. “Luego, yo me empecé a sentir mal. Me diagnosticaron fibrosis pulmonar, tuve que hacerme una biopsia de cerca de 9 millones de pesos. Hicimos una rifa y no se pudo costear”.

“Pero gracias a eso, se lograron los contactos para entrar al Hospital de Tórax, donde hace un mes se hizo la biopsia, fue una larga espera”, completó.

Esposa de Memo Bunke quedó con secuelas tras grave infección

En el contacto con el matinal de TVN, su esposa también detalló sobre la reciente hospitalización que tuvo, tras sufrir un absceso en la mandíbula producto de una infección en los huesos.

“Se produjo una osteomielitis, la bacteria hizo pebre el hueso de la mandíbula. (…)Quedé con secuelas, no siento la mitad de la cara, eso ya es un diagnóstico definitivo. Me cuesta comer, me cuesta hablar”, explicó Torres.

“Tuve un dolor de muela, fui al dentista y no me encontraron nada. El cuello se empezó a inflamar y altiro quedé hospitalizada. Ahí comenzó todo el proceso, el 20 de febrero”, detalló.

Tras esto también fue diagnosticada con depresión. “Emocionalmente, me ha afectado mucho, ya venía golpeada y esto me tiró al suelo. Ha sido súper difícil”, cerró.