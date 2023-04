La situación de Jonathan Majors, quien fuera arrestado en marzo por una supuesta agresión a su expareja, comienza a complicarse en la industria cinematográfica. El actor quedó fuera de dos proyectos y Marvel evalúa su continuidad.

De acuerdo a lo que indica Deadline, Majors ya no será parte de la película The Man in My Basement, donde iba compartir roles principales junto a Willem Dafoe.

Asimismo, el equipo de beisbol Texas Rangers determinó dejarlo fuera de la campaña publicitaria con miras a la temporada 2023 – 2024.

Pero las malas noticias no quedan ahí ya que también fue rechazado para ser parte de la cinta Otis y Zelma, una biopic sobre la vida del cantante Otis Redding.

A eso se suma que cortó relaciones con las agencias que estaban encargadas de su imagen: Entertainment 360 y su publicista The Lede Company.

Proyectos de Jonathan Majors

Por lo pronto, Jonathan Majors se mantendría en dos proyectos: Da Understudy, donde trabaja junto a Spike Lee, y 48 Hours in Vegas, en la cual interpreta al basquetbolista Dennis Rodman.

Asu vez, Marvel ha guardado completo silencio desde que el actor fue detenido el pasado 26 de marzo en Nueva York. Por lo anterior, no se sabe su si papel como Kang el Conquistador tendrá futuro o no.

Hay que señalar que el interprete actualmente se encuentra en libertad, tras el pago de una fianza, a la espera del juicio en su contra.