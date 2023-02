La noche del domingo, durante la ceremonia de los Premios Grammy 2023, la cantante Madonna hizo una sorpresiva aparición para presentar el show de Sam Smith y Kim Petras durante la premiación. Sin embargo, y a pesar de su discurso sobre las mujeres en la industria musical, su nuevo aspecto se robó todas las miradas.

Y es que los espectadores de los Grammy y los internautas que comentaban la premiación en tiempo real, repararon en el rostro de la cantante, el cual tildaron de “irreconocible”, debido a la cantidad de cirugías estéticas a las que se ha sometido la “reina del pop”.

Si bien, la intérprete de “Material Girl” ya había captado algunas miradas con sus últimas publicaciones en Instagram, fue durante la ceremonia en vivo que llamó más la atención, donde apareció sin cejas y con un particular look.

“Ves a Madonna en las producciones de fotos, y es otra mujer, con 40 años menos. Pero la ves en la vida real y es irreconocible”; “Madonna está irreconocible! Tuve que googlear fotos de la época del Girlie Show”; “Madonna ya está irreconocible, no me importa, la amo”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Pero a pesar de las críticas, la cantante ya es reconocida por causar controversia desde los inicios de su carrera, y así lo destacó en su breve discurso, antes de presentar a los artistas que le siguieron.

“¿Están listos para un poquito de controversia?”, comenzó. “Esto es lo que he aprendido después de 4 décadas en la música: si te llaman sorprendente, escandalosa, problemática, provocativa y peligrosa, definitivamente algo estás haciendo bien“.

“Estoy aquí para agradecer a todos los rebeldes allá afuera que están abriendo camino y tomando los golpes para todos nosotros. Los que se meten en problemas deben saber que su valentía no pasa desapercibida. Ustedes son vistos, escuchados y apreciados”, concluyó.

Fans say Madonna was “unrecognizable” during Grammy's speech 😳 pic.twitter.com/rATs0fW61v

Why can't wealthy older women like Madonna age gracefully rather than turning themselves into human slugs? pic.twitter.com/EQXLMjL8ki

