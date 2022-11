Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los MTV EMA 2022 en Düsseldorf, Alemania. La instancia, además de estar marcada por la música, también lo estuvo por los extravagantes looks de las celebridades.

Hasta el PSD Bank Dome arribaron artistas de la talla de Taylor Swift, David Guetta, Gorillaz y One Republic, para premiar lo mejor de la música.

No obstante, la ceremonia no solo contó con presentaciones de cantantes renombrados, sino que también con una alfombra roja llena de atuendos llamativos.

La cantante británica, quien se encargó de conducir el show televisivo en compañía de su pareja, el director de cine Taika Waititi, tuvo varios cambios de vestuarios a lo largo del evento. Sin embargo, el que más llamó fue uno que utilizó sobre el escenario.

Con plumas y capucha de color morado, la artista combinó su maquillaje para presentar uno de los premios de la noche.

La banda inglesa también se hizo presente en los MTV EMA 2022 para presentar parte de su último álbum de estudio Will Of The People y para ello llegaron combinados con trajes con diseños similares a grafitis.

La cantante estadounidense Bebe Rexha acudió a los premios junto al DJ francés, David Guetta, con quien publicó recientemente su canción “Im Good (blue)” una nueva versión del éxito de Eiffel 65.

Y fiel al nombre de la canción, la artista se enfundó en un creativo diseño azul de terciopelo para la alfombra roja.

Bebe Rexha arrives to the red carpet at the MTV Europe Music Awards. She is opening the show alongside David Guetta. #MTVEMA pic.twitter.com/1bCCcj1gmm

— Bops And Bangers (@bopsandbangers) November 13, 2022