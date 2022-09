Este martes, el cantante puertorriqueño Ramón Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, recibió un particular homenaje en el marco de las tres noches de conciertos que dará en Chile: una estatua tamaño real.

La escultura fue mostrada por primera vez en el interior del Estadio Nacional, hasta donde llegó la voz de Gasolina. Así, en honor a su conexión con Chile y sus múltiples éxitos en plataformas de streaming, dejaron ver la obra a vista y paciencia del Big Boss.

Así, el músico reaccionó a sonreír y aplaudir, mirando por varios momentos la estatua de sí mismo.

Al ser consultado sobre la obra, el cantante aseguró a los medios presentes que “para mí es sumamente emocionante, me siento sumamente honrado que Chile me trate con mucho cariño desde el día uno. Yo siempre me siento de la misma manera, emocionado”.

“Siento que estoy llegando por primera vez al país, que es mi primer concierto, me siento siempre bien. Emocionado”, añadió también, apuntando que en las próximas jornadas “vamos a romperla con todo”.

Asimismo, al ser consultado sobre lo que más le gusta del país, la voz de Problema apuntó a “la gente, ustedes son un pueblo bien especial y creo que es lo más bonito que tiene el país. La calidad de gente, su humildad, la manera de tratar al público, de tratar a la gente, de verdad que son una clase aparte”.

Si bien la estatua se mostró en el Estadio Nacional, se espera que esta sea trasladada al Centro Comercial Subcentro en Las Condes.

Homenaje a Daddy Yankee en Chile: Instalarán estatua en su honor en Las Condes La escultura, que es un homenaje de Spotify al cantante, fue develada por el “Big Boss” antes de su primer concierto en el Estadio Nacional y quedará en un lugar de Santiago para los fans. pic.twitter.com/H8RMiYdfAJ — E D U A R D O ⚽ (@eduardotoperz) September 27, 2022

¿Cuándo se presentará Daddy Yankee en Chile?

El proclamado rey del Reggaetón se encuentra realizando su gira final en el espacio, que tras acabar su tour mundial, se retirará definitivamente de la música.

Los últimos tres conciertos del King Daddy en Chile están programados para el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, en el Estadio Nacional, en la región Metropolitana.

El show comenzará con el chileno Polimá Westcoast, quien hará de telonero de Daddy Yankee, a eso de las 20:00 horas.

Mientras que alrededor de las 21:30, “Legendaddy” iniciaría su presentación de larga duración, donde interpretará cerca de 35 canciones, en 2 horas y media de concierto.