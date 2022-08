"Law & Order: SVU" estrenará episodio basado en juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

El mediático juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard será abordado en la nueva temporada de la serie “Law & Order: Special Victims Unit” (“La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”).

Esta semana, en Nueva York, las actrices Mariska Hargitay y Julia Goldani fueron fotografiadas saliendo de salas de tribunales durante la grabación de una de las escenas de la trama.

Allí, alrededor de ambas, vemos una multitud sosteniendo pancartas, algunas en apoyo a “Kelsey”, (según el portal Entertainment Tonight Canada, nombre de una supuesta celebridad de la trama), y otras en respaldo a “Austin” (supuesta expareja de Kelsey y su contendora en la corte).

Los letreros hacen alusión a las viralizadas imágenes de aquellos días de juicio entre Heard y Depp, donde a las afueras de la audiencia se congregaron multitudes de personas en apoyo a ambas partes.

A pesar que los detalles de la trama de “Law & Order: SVU” aún no se han revelado, de acuerdo a ET Canadá el episodio será estrenado en el marco de la temporada número 24 de la longeva serie estadounidense, cuyo debut está agendado para septiembre.

En julio pasado, Penny Azcarate, jueza de Virginia, desestimó la solicitud presentada por la defensa de Amberd Heard para anular el veredicto del juicio, el cual se extendió por casi siete semanas.

“Hasta el día de mi muerte, seguiré dando las mismas palabras de mi testimonio”, dijo la actriz en entrevista con la periodista Savannah Guthrie para la NBC.

Sobre el proceso judicial en sí, fue enfática: “Es lo más humillante y horrible por lo que he pasado en mi vida. Jamás me había sentido tan lejos de mi propia humanidad. Me sentí incluso menos que humana”, dijo.