El intérprete comentó cómo fue la experiencia de oír a testigos y a su ex pareja hablar en su contra y volvió a negar todas las acusaciones.

En su última participación en el estrado, el actor Johnny Depp habló nuevamente en lo que son los días finales del juicio por difamación que lo enfrenta a su exesposa Amber Heard, entre acusaciones mutuas de violencia.

Fue ahí en donde el intérprete de Piratas del Caribe compartió con la corte cómo fue oír los testimonios en su contra, en donde lo acusan de abuso y violencia intrafamiliar, asegurando que la experiencia fue “inimaginablemente brutal”, además que las historias serían “totalmente falsas”.

Cuando estaba siendo interrogado por sus propios abogados, el actor fue consultado sobre cómo ha sido escuchar los testimonios de su expareja a lo largo del juicio.

Fue entonces que Depp se tomó una larga pausa.

“Es una locura escuchar acusaciones tan atroces de violencia, de violencia sexual, que ella me ha atribuido, de las que me ha acusado”, comenzó diciendo.

“No creo que a nadie disfrute tener que abrirse y decir la verdad, pero hay momentos en los que uno simplemente tienes que hacerlo porque simplemente todo está fuera de control”, añadió.

En eso, volvió a tomarse una pausa, para describir las acusaciones en su contra como “horribles, ridículas, dolorosas, salvajes. Inimaginablemente brutal, cruel y todo falso. Todo falso”.

Johnny Depp reniega las acusaciones en su contra

Asimismo, el intérprete del Joven Manos de Tijeras apuntó a que si bien “ningún ser humano es perfecto”, “nunca en mi vida he cometido agresión sexual, ni abuso físico”, añadió.

“He estado viviendo con esto durante seis años, esperando sacar la verdad tras todas estas historias extravagantes y escandalosas de mí”, reflexionó.

“Esto no es fácil para ninguno de nosotros, lo sé. Pero pase lo que pase, llegué aquí, dije la verdad y he hablado de lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años”, cerró.

Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard por difamación luego de que la estrella de Aquaman escribiera un artículo en el Washington Post donde se describe a sí misma como una víctima de violencia intrafamiliar.

El actor acusa que tras la publicación su carrera fue en picada y exige una indemnización por 50 millones de dólares. Por su parte, Heard acusó una campaña en su contra por parte del actor y realizó una contrademanda pidiendo 100 millones de dólares.

Se espera que este viernes el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp llegue a su fin.