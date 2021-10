El actor estadounidense Jonah Hill (37) pidió a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram que no realicen comentarios sobre su cuerpo. “No es útil y no se siente bien”, acusó.

Sus breves declaraciones llegaron a través de una publicación en la red social, en la que sólo compartió el texto.

“Sé que tienes buenas intenciones pero te pido amablemente que no comentes sobre mi cuerpo“, emplazó. “Bueno o malo, quiero hacerle saber cortésmente que no es útil y no se siente bien“, explicó, añadiendo: “mucho respeto”.

La situación, sobre todo en lo que se refiere a comentarios negativos, es denominada body shaming (o humillación/vergüenza corporal).

“Implica humillar a alguien haciendo comentarios inapropiados o despectivos sobre su tamaño o forma corporal”, define la especialista en Psicología de la Salud de la Universidad de Capella Alice E. Schluger, en el sitio Psychology Today.

Las palabras del intérprete, que estuvo nominado en dos ocasiones a los premios Óscar por sus participaciones en Moneyball y El lobo de Wall Street, llegan a meses de que el portal británico Daily Mail publicara fotografías de él a torso desnudo, lo que generó una potente reflexión.

Las imágenes corresponden a un período de descanso, mientras el actor realizaba surf en la playas de Malibú, en California.

“Creo que nunca me quité la polera en una piscina hasta los 30 años, incluso delante de mi familia y amigos”, confesó en la publicación en la que denunciaba las capturas.

“Probablemente, habría ocurrido antes, si mis inseguridades infantiles no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores”, agregó.

En su escrito, continuó explicando que ya no siente “fastidio” al notar que medios de comunicación lo acechan para tomarle fotografías y que “por fin” se quiere y se acepta tal como es.

Luego, sostuvo que la publicación iba dirigida a “los niños que no se quitan la polera en la piscina: Diviértete. Eres maravilloso, increíble y perfecto. Todo mi amor”.