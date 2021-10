Mediante redes sociales, la actriz Jameela Jamil (“The Good Place”) relató a sus seguidores una íntima historia de aborto a través de un texto que bautizó como “Y me salvó la vida”.

“Usé dos tipos de anticonceptivos, ambos fallaron y aborté a las 8 semanas. Era mental, física, emocional y financieramente inestable, y, lo más importante, NO QUERÍA UN HIJO. Eso debería ser suficiente. Mi vida es más importante que la de un ser humano por nacer”, escribió la intérprete.

Según su testimonio, “no tuve ni un minuto de arrepentimiento. Sólo sentí un profundo alivio y gratitud por vivir en un país que hizo que el aborto fuera accesible y seguro. Nadie me hizo sentir mal por estar ahí. Me acababan de dar ATENCIÓN MÉDICA. Porque eso es el aborto. Prohibirlo no lo detendrá. Sólo detendrá el aborto SEGURO”.

Más adelante, se refirió a las implicancias culturales del tema: “El patriarcado diseñó este ataque a la libertad de las mujeres para mantenernos en nuestro lugar, detenernos, descarrilar nuestras vidas e infundir terror en nosotras. Es un intento de evitar que tengamos relaciones sexuales fuera del matrimonio”.

A su juicio, la prohibición de la interrupción del embarazo es un mecanismo “para castigarnos incluso si somos agredidas sexualmente, incluso si somos niñas, incluso si fue por un miembro de la familia. Es para castigarnos solo por existir como mujeres. Servimos para nada más que hacer hombrecitos. Ese es nuestro único propósito”, ironizó.

“El aborto es la libertad de decidir sobre tu propio futuro… El hecho de que esto esté sucediendo en un país sin atención médica gratuita ni apoyo para los padres… ¿Sabes que cuesta 50.000 dólares dar a luz a un bebé si no puede pagar un seguro médico?”, comentó sobre el caso de Texas, estado que días atrás presentó un veto a la ley de aborto impulsada por Joe Biden.

“Estoy enojada por Texas. No se trata de niños. Ni siquiera podemos alimentar a los niños que están aquí. Se trata de control. Se trata de abuso. Se trata de un odio a la libertad y el progreso de la mujer. Este es el comienzo de la revocación de todos los demás derechos progresistas”, sentenció la actriz.