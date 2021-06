Todo iba bien, hasta que sufrió un leve percance. La exMiss Universo chilena Cecilia Bolocco (56) estaba mostrando su casa en Miami en un Live de Instagram, cuando repentinamente cayó. “Me saqué la cresta”, dijo en medio de la transmisión.

La también conductora de televisión estaba acompañada de su hijo Máximo Ménem mientras conversaba con sus más de 600 mil seguidores en la red social, cuando decidió levantarse para ir a mostrar la vivienda.

Según contó, la casa se la compró cuando tenía 26 años y está ubicada a un costado de la bahía, con una vista privilegiada. Su tesoro y su refugio, reveló.

“Esto no lo ha visto nunca nadie. Me han visto de allá para acá pero de aquí para allá no. Miren”, llamaba a quienes estaban conectados, mientras dejaba en evidencia su increíble terraza.

No obstante, en ese momento tropezó. “¡Ay! Me acabo de sacar la cresta”, lanzó. “Me pegué con eso”, agregó, intentando mostrar un objeto del suelo que no se alcanza a divisar debido a la oscuridad.

“Me saqué la cresta. Me pegué en las dos canillas”, insistió luego, quejándose. “Me duele más que la concha de la lora (sic). Ya, me voy a entrar, está muy húmedo (…) Siempre me pego, me saco la cresta”, advirtió.



Mira aquí el momento desde el minuto 47:

Bolocco a Instagram

Cecilia Bolocco comenzó a usar los Lives de Instagram recientemente. En la aplicación acumula unos 30 videos de este tipo.

En ellos, principalmente, se dedica a comentar su vida y su trabajo en la industria de la moda, entregando algunos tips a sus seguidores para el hogar y la vestimenta. Incluso, modela algunas prendas.

Lo que más ha llamado la atención es que, frecuentemente, la conductora comienza sus transmisiones quejándose -“tiernamente”, dicen algunos- por la baja cantidad de usuarios viéndola.

“No tengo a nadie (conectado)… ahí tengo a una persona”, dijo al comienzo de un Live hace 9 semanas, para luego enumerar, entusiasmada, la cantidad de seguidores que se sumaban. “47. Oh, 276. 422. 527. 688. 760, muy bien”, agregó.

Una usuaria de Twitter ha recogido sus reacciones. Puedes verlas a continuación: