El príncipe Harry (36) volvió a la carga con otra reveladora entrevista en Estados Unidos. Tras su conversación con Oprah, junto a su esposa Meghan Markle, ahora el duque de Sussex habló con el podcast del actor Dax Shepard, donde incluso se refirió al polémico desnudo que protagonizó en Las Vegas.

En el programa Armchair Expert, recordó el episodio vivido cuando tenía 27 años y fue captado desnudo en una lujosa suite de hotel.

La conversación comenzó con Shepard reconociendo que no sabía nada de la familia real inglesa. “Eres el único que conocía y simplemente porque estabas en esas increíbles fotos desnudos en Las Vegas. Y literalmente me dije a mí mismo, ‘¡Este tipo es una fiesta!"”, afirmó el actor.

“Estoy seguro, estás constantemente buscando otras personas para ir (de fiesta), es como equilibrar tu propio comportamiento”, expresó. “Es algo identificable”, añadió.

El tema no quedó ahí, porque Dax recordó que alabó la figura del duque y que pensó “¡este hijo de puta tiene un buen cuerpo!’. Estás en una forma tremenda”.

“Ok, ahora se está poniendo extraño”, bromeó de nuevo Harry. “Eso fue unas semanas antes de que fuera a Afganistán”, explicó el duque, quien participó en dos giras del ejército inglés a dicha zona, como piloto Apache.

Recordemos que el escándalo estalló en agosto de 2012, cuando Harry fue fotografiado usando sólo un collar con una mujer sin ropa detrás de él, después de un juego billar. En otra imagen se le ve abrazando a la misma amiga.

Las fotos se filtraron y crearon una gran polémica con la Familia Real. Años después, Harry aseguró a la revista Man of the World que aquel incidente se debió a que “era demasiado del Ejército y no lo suficientemente Príncipe. Es un caso simple de eso”.

Un zoológico

En otros temas, Harry también se refirió a la salud mental, un tema que siempre lo ha apasionado y comparó su vida en el ojo público con la película The Truman Show y con un zoológico, donde cada uno de los movimientos era observado por miles de personas que seguían su historia por la prensa.

“Es el trabajo, ¿verdad? Sonríe y aguanta. Sigue adelante”, recordó sobre su labor representando a su abuela, la Reina Isabel, en distintos compromisos.

“Tenía poco más de veinte años y pensaba ‘no quiero este trabajo, no quiero estar aquí’. ‘No quiero estar haciendo esto. Mira lo que le hizo a mi mamá’, ‘¿cómo voy a asentarme en un lugar y tener una esposa y una familia cuando sé que va a suceder de nuevo?"”, reconoció.

“He visto detrás de la cortina, he visto el modelo de negocio. Sé cómo se ejecuta esta operación y cómo funciona. No quiero ser parte de esto”, continuó.

“Es una mezcla entre ‘The Truman Show’ y estar en un zoológico”, dijo el príncipe. “Creo que el mayor problema para mí fue que al nacer ahí (la realeza), heredas el riesgo que viene con esto … sin elección”, sentenció.