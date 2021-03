El actor Elliot Page habló públicamente de su transición de género en una sincera entrevista con la revista Time, donde además posó para su portada.

Esta es la primera vez que el artista concede una entrevista después del anunció de su transición a finales del año pasado. “Este sentimiento de verdadera emoción y profunda gratitud por haber llegado a este punto de mi vida se mezcla con mucho miedo y ansiedad”, reconoció.

Según contó el artista de 34 años, desde pequeño se visualizaba a sí mismo como un niño y fue sólo cuando sus padres le dieron permiso de cortarse el pelo a los 9 -después de mucho pedirlo-, que hubo un punto de inflexión. “Me sentí como un niño”, aseguró. “Quería ser un niño. Le preguntaba a mi mamá si podría serlo algún día”, recordó.

Desde ese momento, su familia comenzó a percibirlo de la forma que él quería, lo asegura que se sintió “correcto” y “emocionante”.

Pero esas emociones duraron poco. Al año siguiente el actor fue elegido para su primer rol en una película de televisión. Allí daba vida a la hija de una familia minera y debió usar peluca. El problema es que el filme se convirtió en una serie y debió dejarse crecer nuevamente el cabello.

“Me convertí en actor profesional a la edad de 10 años… Por supuesto que tenía que lucir de cierta manera”, relató sobre la presión de tener que cumplir con los estándares exigidos.

Durante años Page tuvo que guarda quién era en realidad, lo que no fue fácil. Cuando su carrera pasaba por uno de sus mejores momentos con éxitos de taquilla como X-Men: The Last Stand y Inception, Elliot ya sufría de depresión, ansiedad y ataques de pánico.

“No sabía cómo explicarle a la gente que aunque [yo era un] actor, ponerme una camiseta hecha para una mujer me haría sentir mal”, dijo.

En 2014 Page dijo ser homosexual y cuatro años después se casó con la coreógrafa Emma Portner, de quien separó a principios de año, aunque aseveró que siguen siendo amigos.

“La diferencia en cómo me sentí antes de declararme gay y después fue enorme. Pero, ¿desapareció alguna vez la incomodidad en mi cuerpo? No no no no”, reconoció.

En diciembre del año pasado finalmente contó su verdad, lo que trajo buenos y malos comentarios. “Lo que esperaba era mucho amor y apoyo y también una gran cantidad de odio y transfobia… y eso es esencialmente lo que pasó”, aseguró.

El mensaje del actor en redes sociales se convirtió en tendencia en todo el mundo y en pocas horas consiguió más de 400 mil seguidores en Instagram. Además “directores de casting se comunicaron con su mánager para decirle que sería un honor elegir a Page para su próxima gran película”, aseguró TIME.

Elliot también afirmó que el aislamiento por la pandemia lo ayudó a comprender su identidad de género. “Tuve mucho tiempo solo para enfocarme realmente en cosas que creo, de muchas maneras, inconscientemente, estaba evitando … finalmente pude abrazar ser transgénero y permitirme convertirme plenamente en quien soy”, sentenció.