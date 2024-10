Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Ley de Cumplimiento Tributario, parte del Pacto Fiscal del Gobierno, busca recaudar US$4.500 millones adicionales para las arcas fiscales a través de medidas como las popularmente conocidas "50 transferencias", que en líneas generales, obliga a bancos a informar al SII sobre personas que reciben múltiples transferencias en un día, semana o mes. Sin embargo, las tarjetas prepago no bancarias, como Tenpo, Mercado Pago y Copec Pay, han quedado excluidas de esta normativa, abriendo la posibilidad de modificar la ley para abarcar a estos medios de pago. Expertos señalan que este tipo de tarjetas no bancarias quizás no fueron consideradas de alto riesgo en fiscalización tributaria.