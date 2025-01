El New York Times, prestigioso periódico estadounidense, lanzó una lista con las mejores botellas de vino por menos de US$20, es decir, alrededor de $1.980.

“20 wines under $20: For hunkering down in the winter”, es el título del artículo escrito por Eric Asimov, crítico de vinos estadounidense, quien afirma que los ejemplares presentados son hechos con uvas más “desconocidas”, al igual que lugares que no suelen estar en el radar de las personas.

“Eso es lo que los convierte en una excelente opción”, afirma. Y de todos los ejemplos de la lista, solo destaca un vino chileno.

20 under $20, winter edition. https://t.co/v9axuhsxil — Eric Asimov (@EricAsimov) January 27, 2025

Vino chileno destaca en artículo del New York Times

“El buen vino hace a la gente feliz. Es un placer raro, y es aún más satisfactorios mientras gastas menos”, afirmó Asimov en los primeros párrafos del artículo.

Luego, abre la lista con el “Château les Gravières de la Brandille Bordeaux Supérieur 2019″ a US$14,99. Este ha sido elaborado “por la familia Bordeire, que ha hecho vino en las afueras de St.Émilion por cinco generaciones”.

El segundo es el “Terres Blondes Vin de France Gamay 2020″ a US$15 y el podio lo completa “Col di Luna Veneto Flora Rosato Frizzante NV” a US$16,99.

¿Y el ejemplar chileno? Toca bajar al penúltimo en la lista para encontrar a “Ungrafted Cinsault 2024”, de la Viña De Martino en el Valle del Itata, proyecto a cargo de los hermanos Marco Antonio y Sebastián de Martino.

“Este cinsault es puro, floral y herbal, con taninos masticables (…) Y si te preguntas cómo un vino 2024 puede estar ya en el mercado, recuerda que la vendimia 2024, en el hemisferio sur, tomó lugar en la última primavera”, destacó el experto en vinos para el NYT.

El precio señalado en el artículo es de $19,99 para el mercado estadounidense. Sin embargo, en la página web de De Martino, la botella está con una pequeña oferta a $14.390 al momento de redactada esta nota.

“Cultivar vides sin injertar hoy es un privilegio, ya que tienen la capacidad de transmitir su origen en su nivel más puro y son muy escasas. Ungrafted es un tributo a esa singularidad”, señala la descripción del vino.

Respecto al origen, señalan la zona de Guarilihüe en el Valle del Itata, a 22km del océano, mientras que el viñedo tiene 35 años de antigüedad.