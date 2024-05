Las seis mayores empresas estadounidenses, Microsoft Corp., Apple Inc., Nvidia Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc, lideran el índice S&P 500 como nunca antes, representando el 30% del índice, un aumento desde el 26% a principios de año. Este hito es impulsado por Nvidia, que se ha revalorizado un 20%, agregando US$1,6 billones en valor de mercado este año, acercándose a superar a Apple como la segunda empresa más valiosa del mundo. Esta concentración inédita en el índice es un cambio significativo en el mercado, donde antes la ponderación de las seis principales empresas se mantenía alrededor del 15%.

Las grandes empresas siempre han dominado el S&P 500, pero no a este nivel. Durante la mayor parte de las tres últimas décadas, la ponderación porcentual de los seis mayores valores en el índice de referencia se situaba cerca del 15%. No fue hasta 2020 cuando la concentración superó el 20%.

En otra señal de un cambio en el mercado, incluso en el punto álgido de la burbuja puntocom en 2000, sólo tres de los seis mayores eran empresas tecnológicas: Microsoft, Cisco Systems Inc. e Intel Corp. Las otras tres eran General Electric Co., Exxon Mobil Corp. y Walmart Inc.