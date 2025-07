Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó a la Reserva Federal (Fed) a realizar una revisión exhaustiva de sus operaciones para determinar su éxito. Advierte sobre una posible deriva institucional que podría socavar su credibilidad. En medio de críticas de Donald Trump a la Fed y su presidente, Jerome Powell, por no recortar los tipos de interés, la Casa Blanca asegura que el mandatario no tiene planes de reemplazar a Powell. Trump insinuó destituir a Powell por costos de renovación de la sede de la Fed, pero la acción no se concretó. La Fed defiende las obras y mantiene la tasa de referencia entre 4,25% y 4,5%.