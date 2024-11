La Unión Industrial de Argentina (UIA), la mayor entidad patronal del país, pidió “respeto” al Gobierno de Javier Milei y “equilibrar la cancha” para competir con el exterior, en un contexto de creciente apertura económica.

Este martes, en el inicio de la conferencia anual de la UIA, el presidente de la 30 Conferencia Industrial, Martín Rappallini, dijo en su discurso de apertura que se escuchan “muchos ataques injustos al empresariado nacional”.

Por ello, hizo “una reivindicación al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio” e insistió en que los empresarios “somos los que generamos empleo y pagamos los impuestos, quienes sostenemos el Estado. Queremos respeto”, afirmó.

La petición de industriales argentinos a Milei

“Los industriales no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No queremos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir”, señaló el también vicepresidente regional de la UIA, ante los aplausos de los presentes, entre los que no se encontraban Milei ni su ministro de Economía, Luis Caputo.

Rappallini reclamó que el Estado debe “nivelarle la cancha a la industria nacional” y añadió: “Es ante la falta de igualdad que necesitamos una defensa, defensa del ataque de países que subsidian la producción, los insumos y las exportaciones. Países y sistemas que no cumplen con las reglas de comercio internacional establecidas”.

“Estamos de acuerdo con el presidente en que el sector privado es el motor para el crecimiento de un país. El sector privado somos nosotros. Es con nosotros”, agregó.

A las inusuales ausencias de Milei y del titular de Economía a la conferencia, se sumó un mensaje en X del diputado oficialista José Luis Espert, que trató de “caraduras” a los industriales que pedían rebajas impositivas y los acusó de que “siempre les falta algo para competir”.

“Cara de piedra para vendernos cosas caras y de mala calidad durante décadas y décadas de miseria espantosa, les sobra”, añadió Espert.

Las ausencias de Milei y Caputo generaron el rechazo del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que dijo además que los industriales están “comprometidos con el país y con el futuro”.

La respuesta del Gobierno

El único representante gubernamental en la conferencia de los industriales fue el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, que defendió que el Ejecutivo mantiene “un diálogo abierto con el sector”.

Pazo señaló que “la mejor política industrial es tener una política monetaria y fiscal equilibrada” tras décadas de inflación, y dejó en claro que “nada puede afectar ese equilibrio macro”.

Pazo indicó que el desafío de Argentina es “aprender a competir”, destacó que es “uno de los países más cerrados del mundo” y proyectó que “el crecimiento de Argentina necesariamente va a implicar un crecimiento de la industria”.

“La mejor forma de generar esas condiciones de competencia es un equilibrio macro que dé condiciones para poder planificar y tener acceso al crédito para poder hacer esa transición”, agregó Pazo, que pidió “aprovechar” a Milei, por el interés que despierta en Argentina, tras anunciar un proyecto de ley con exenciones impositivas y de fomento de empleo.