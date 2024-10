El análisis sobre el mercado laboral realizado por Laborum reveló que en Chile, el 75% de las personas trabajadoras no ejerce la profesión que soñaba en su niñez o adolescencia, ubicándose como el segundo país de la región con mayor porcentaje de talentos en esta situación. Asimismo, el 84% de los trabajadores cambiaría su actual ocupación por la soñada si tuviera la oportunidad, siendo el 76% insatisfechos con su empleo actual. En cuanto a las aspiraciones laborales de los niños y adolescentes actuales, se destaca que prefieren carreras no convencionales como influencer, marcando un cambio de tendencia.

¿Trabajas en lo que soñabas?

El estudio “¿Trabajas en lo que soñabas?” elaborado por Laborum, arrojó que el 75% de las personas trabajadoras en el país no ejerce la profesión que soñaba en su niñez o adolescencia.

En el análisis participaron 3.823 personas trabajadoras de Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú.

Con este porcentaje, Chile se posiciona como el segundo país de la región con el mayor porcentaje de talentos que no se desempeñan en lo que alguna vez desearon.

En el resto de la región la tendencia se repite: Argentina encabeza la lista con 76% y le siguen Panamá (75%), Ecuador (69%) y Perú (62%).

Respecto de si a los talentos les provoca frustración no poder trabajar en lo que soñaban, en Chile el 55% de las personas trabajadoras expresa sentirse frustrada por no haber alcanzado sus sueños laborales.

Por otro lado, “el 36% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 9% restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr”, indicó Laborum.

¿Insatisfacción laboral?

En este contexto, el 84% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez si tuviera la oportunidad; mientras que el 16% prefiere mantener su situación actual.

Diego Tala, director comercial de Laborum, comentó que el 75% de los talentos chilenos no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, lo que representa un retroceso de 6 puntos respecto de la edición anterior del estudio.

“Puede observarse por los datos recabados en el estudio que estos sueños no cumplidos se relacionan con la insatisfacción laboral. El 76% no está conforme con su empleo actual y el 37% de las personas siente frustración por no ejercer en lo que estudió o soñó”, sostuvo.

76% de trabajadores no están conformes con su empleo actual

Desde Laborum añadieron que uno de los puntos claves en esta investigación fue el nivel de satisfacción con el trabajo actual por parte de los talentos.

El 76% de las personas trabajadoras afirman no sentirse satisfechas con su trabajo actual, cifra que escaló desde el 57% que registró en la versión anterior del estudio, en 2021.

Además, el estudio indaga en diversas aristas de los anhelos laborales según el género con el que se identifican las personas trabajadoras.

Futbolistas e ingenieros

Entre quienes se identifican como mujeres, el 13% soñaba en su niñez con convertirse en médico; el 12% con ser ingeniera; el 11% deseaba convertirse en profesora; otro 11% quería ser veterinaria; y el 9% aspiraba a ser diseñadora.

¿Y a qué se dedican ahora? El 31% trabaja como ingeniera, el 24% como vendedora y el 13% se desempeña como profesora.

Entre quienes se identifican como hombres, el 26% soñaba con ser ingeniero; el 13% con convertirse en futbolista y el 9% deseaba ser arquitecto.

Actualmente ¿a qué se dedican? El 34% trabaja como ingeniero; el 24% como vendedor y el 12% se dedica a ser cajero.

Entre las personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, un 13% soñaba ejercer la ingeniería y otro 13% la medicina; un 10% ansiaba incursionar en el mundo de la actuación, otro 10% de la escritura, otro 10% con la arquitectura y un último 10% quería ser astronauta.

Actualmente, ¿cuáles son sus profesiones? Un 23% trabaja en ventas, otro 23% en caja, el 19% ejerce la ingeniería y el 10% se desarrolla en educación.

La mitad de los talentos estudió algo relacionado a lo que soñaba

En Chile, el 50% de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el otro 50% no lo hizo. Además, el 53% trabaja en un área relacionada con su formación.

Entre quienes no trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron, el 37% siente frustración por no ejercer en lo que estudió o soñó; el 24% experimenta agradecimiento por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; y el 16% se muestra con esperanza y desarrolla su trabajo actual con la idea de explorar nuevas áreas y ampliar sus horizontes profesionales.

En tanto, otro 16% se reconoce con insatisfacción y trata de enfocarse en cómo el trabajo actual puede aportar a su desarrollo profesional.

