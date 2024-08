Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno canadiense reconoció que existen abusos a trabajadores temporales extranjeros, especialmente en el sector agrícola, pero rechazó que sufran una "moderna esclavitud". El ministro de Inmigración, Marc Miller, admitió los maltratos que impactan también a migrantes latinoamericanos, y anunció cambios en el programa que regula la llegada de este tipo de trabajadores, buscando no afectar los precios de los alimentos. El relator de la ONU, Tomoya Obokata, denunció abusos físicos, sexuales y psicológicos, incluyendo acoso y explotación. Se destaca la dificultad de los trabajadores para hacer denuncias y acceder a servicios básicos, con la Policía siendo acusada de no investigar adecuadamente. Obokata advirtió que Canadá arriesga su reputación en derechos humanos si no toma medidas más contundentes para proteger a los trabajadores vulnerables.