La boda de Anant Ambani, hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani; y su novia, Radhika Merchant, concluye este fin de semana con ceremonias, toda una logística de aviones privados, cruceros y artistas para entretener a una élite global invitada a la que puede ser una de las bodas más costosas de la historia.

Anant Ambani, de 29 años, se comprometió en diciembre de 2022 con la también millonaria Radhika Merchant, hija del empresario indio Viren Merchant.

Desde entonces, las familias han celebrado múltiples eventos prematrimoniales con un gasto estimado en entre 320 y 600 millones de dólares.

De acuerdo con el Libro Guinness de los récords, la boda más costosa confirmada fue la de Vanisha Mittal, hija del multimillonario Lakshmi Mittal, con el banquero de inversiones Amit Bhatia. Este enlace, celebrado durante seis días en Versalles en 2004, ascendió a 55 millones de dólares.

La factura de la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant, con al menos 14 recepciones a lo largo de siete meses, incluye un espectáculo privado de Rihanna el pasado marzo, una actuación que costó al director general de Reliance Industries unos 5 millones de dólares, según medios indios.

Se suman también un lujoso crucero por el Mediterráneo con 1.200 amigos y familiares, con actuaciones de artistas como los Backstreet Boys o el DJ David Guetta, así como los honorarios de unos 10 millones de dólares que según el diario Hindustan Times se embolsó Justin Bieber por actuar en otra ceremonia el pasado viernes.

Otro de los detalles más extravagantes fueron las invitaciones, valoradas entre 6.000 y 7.000 dólares cada una, o el alquiler de tres aviones Falcon-2000 para transportar a los invitados a la boda este viernes, y que se prolongará hasta el domingo.

“En un país donde los ingresos del 90% de los hogares son inferiores a 10.000 rupias, la boda de Ambani por valor de 320 millones de dólares (2.673 millones de rupias) es obscena”, criticó en la red social X el político comunista indio Thomas Isaac.

In a country where monthly income of 90% of households are below ₹10000, Ambani wedding of $320 million (₹2673 crores) is obscene. Legally it maybe their money but such ostentatious expenditure is a sin against mother earth and poor.

— Thomas Isaac (@drthomasisaac) July 11, 2024