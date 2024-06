Sigue la discusión de la inminente alza en las cuentas de la electricidad. Ahora el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, se refirió al posible aumento del subsidio dirigido a paliar el efecto del incremento de las tarifas.

Y si bien desde el Gobierno aseguraron que están estudiando distintas propuestas para enfrentar el alza, Marcel fue enfático en señalar que no están los recursos disponibles para aumentar el subsidio.

“Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. Si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las Salas Cunas, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de las listas de espera en los hospitales, difícilmente habrá para el subsidio eléctrico“.

Marcel se cierra a aumento del subsidio eléctrico, “solo si tenemos recursos adicionales”

En este sentido es que el ministro Marcel deslizó el papel del Pacto Fiscal en la obtención de nuevos recursos para políticas públicas, aspecto que ha sido nombrado anteriormente respecto al proyecto de Cumplimiento de las obligaciones tributarias, donde esperan destinar esos recursos para aspectos de seguridad pública, salud, entre otros.

“Cada cosa tenemos que irla resolviendo a través de los mecanismos que están o en elaboración o discusión. Actualmente está el proyecto sobre cumplimiento tributario, que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU, en seguridad ciudadana”, dijo Marcel.

“En materia de tarifas eléctricas, subsidios al pago de la electricidad, se barajaron algunas alternativas en la discusión del proyecto de ley, pero como en esa oportunidad no se logró ir más allá de lo que se fijó en ese momento, es que la propia ley se fijó en la constitución de esa mesa”, dijo el Ministro, haciendo referencia a la Mesa Técnica Asesora que analizaría otras fuentes de financiamiento para aumentar el subsidio.