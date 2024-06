El ministro de Energía, Diego Pardow al Banco Central cuestionando por qué no anticiparon en informes anteriores el impacto de la ley de estabilización de precios de la electricidad. Tras la respuesta de la presidenta del BC, Rosanna Costa, y las críticas que surgieron al respecto, Pardow ha declarado que no hay conflicto y que se debe encontrar una forma de trabajar juntos. Este cruce de visiones inédito ha llevado a la posibilidad de una acusación constitucional por parte de algunos sectores, mientras se discute ampliar el subsidio eléctrico.

Las declaraciones del ministro de Energía, Diego Pardow, respecto al trabajo del Banco Central (BC) y sus últimas proyecciones de inflación, fueron lo que llevó a que se empezara a hablar de un “enfriamiento de las relaciones” entre el Gobierno y el ente emisor.

Interpelado hace una semana en la Comisión de minería y Energía de la Cámara Baja, el Ministro apuntó al BC respecto a por qué no se anticipó en los Informes de Política Monetaria (Ipom) anteriores al de junio, el efecto que traería la ley la estabilidad de precios de las electricidad, tras las alertas entregadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en al menos dos ocasiones.

Ministerio de Energía versus Banco Central: un round inédito

Según el jefe de la cartera, el impacto en inflación de la Ley PEC 2 —que mantuvo congeladas las tarifas—era muy similar al de esta Ley de Estabilización tarifaria.

Por tanto el ente rector debió tenerlo en consideración desde que este tema se ha comenzado a discutir a partir de 2022.

Sin embargo, al ser consultada por La Radio, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, respondió a las críticas argumentando que “la información que nosotros tenemos se publicó el 23 de mayo en la página de la CNE. Allí se instala el informe técnico con el cual se da cuenta de cuál es el contenido y cómo se traduce la nueva ley”.

“En el informe de marzo, estábamos con la mirada en la ley anterior”, concluyó la jefa máxima del ente emisor.

Ministro Pardow: “Aquí no hay conflicto”

Luego de las declaraciones, son varios los personeros—algunos relacionados al ministerio de Hacienda y otros al Banco Central, los que han salido a manifestar su visión sobre lo que es un cruce de visiones inéditos en nuestro país.

En el programa Mesa Central de Canal13, el ministro de Energía, decidió -por su parte- poner fin a la discusión que se estarían generando.

“Aquí no hay ningún problema, ningún conflicto”, dijo Pardow, añadiendo que lo que menos quiere en este minuto es generar polémica y que “se debe encontrar la forma de trabajar todas las instituciones del Estado en un ajuste que va a ser difícil, pero necesario”.

Tales declaraciones fueron respaldadas por la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que tener proyecciones distintas es parte del debate.

“Las diferencia de proyecciones no restan autonomía a los organismos. A veces coinciden las proyecciones, otras veces no, pero no altera la autonomía o el respeto a la autonomía que se le tiene al Banco Central, que es una institución, además, de alto prestigio”, dijo Vallejo.

Sigue la posibilidad de una acusación constitucional

Aunque Pardow anunció que hay una mesa de trabajo en el Congreso trabajando para discutir ampliar el subsidio eléctrico del Estado y otras alternativas, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel le quitó piso a esta posibilidad durante la semana pasada.

Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Baja, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, llamó al Gobierno a dejar de responsabilizar al Congreso por el impacto que está generando estas cifras que apenas empiezan a transparentarse a la ciudadanía y puso el foco en llegar a un acuerdo.

“Desde la oposición no descartamos, y tenemos que evaluar una acusación constitucional, pero creo que nuestra preocupación en este momento debe ser buscar una solución para que la gente, que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, tenga una opción frente a esta alza en las cuentas de la luz”, sostuvo la parlamentaria.

Por otro lado, el gerente general de Inversión Fácil, Cristian Lecaros, fue tajante al decir que el Estado no se encuentra en condiciones de seguir incrementando su nivel de deuda general.

“Recordemos que los retiros más los subsidios directos que el Gobierno dio, en los planes de apoyo al empleo y todo este tema de la pandemia fueron más de US$120 mil millones. Por ende, la cuenta no da, salvo por el cobre que ha ido mejorando. Ello implica que no tienes cómo dar subsidios si no es vía endeudamiento, que Chile ya está empeorando su relación deuda versus crecimiento de la economía”, explicó Lecaros.