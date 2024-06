El senador y presidente de la comisión de Energía y Minería, Juan Luis Castro (PS), se refirió a los recientes dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto del alza de tarifas eléctricas en julio.

Recordemos que si bien desde el Gobierno aseguraron que se están estudiando distintas propuestas para enfrentar la problemática, Marcel aseguró que no están los recursos para aumentar el subsidio.

“Sólo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. Si hoy no no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las Salas Cunas, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de las listas de espera en los hospitales, difícilmente habrá para el subsidio eléctrico”, dijo.

Senador Castro (PS): “Hay que hacer un esfuerzo político y técnico”

Tras lo anterior, el parlamentario socialista Juan Luis Castro destacó la existencia de una mesa dedicada a esto por ley. Esto, para concretar acuerdos por distintas vías para llegar a nuevos mecanismos de financiamiento.

“El ministro de Hacienda tiene razón cuando dice que hay que llegar más recursos para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, pero también hay que hacer un esfuerzo político y técnico”, comenzó diciendo Castro.

Agregando que “por eso hay una mesa dedicada a eso por ley, para que propongamos ya sea por la vía de la disminución del IVA, por la vía de fondos soberanos, por la vía de un impuesto verde a la emisión de carbono u otras vías.

Lo anterior, para “llegar lo antes posible a mecanismos nuevos de financiamiento que ojalá nos permita llegar al 70% de los hogares que significa la clase media en Chile que hoy día está abandonada”.

Finalmente, Castro dijo que “esto es clave, y por eso nuestro esfuerzo desde la Comisión de Energía es aportar esas iniciativas a muy corto plazo y están trabajando los equipos para ello”.

Aún así, sostuvo que “no hay que cerrarse a ninguna alternativa porque no puede pasar el invierno con un daño y un severo castigo a los sectores medios que pagan entre 30 y 50 mil pesos de cuenta de luz eléctrica y que se van a ver aumentado hasta en un 50% de aquí a enero próximo”.