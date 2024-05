El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) realizó su Cuenta Pública, en la cual detalló los principales hitos de su gestión en 2023 y la labor realizada en su rol de contribuir al manejo responsable de la política fiscal.

El año pasado, el Consejo elaboró 11 informes.

De ellos, seis correspondieron a documentos que se publican de manera periódica todos los años, dijo, “incluyendo los informes semestrales sobre el ejercicio de sus funciones presentados ante el Congreso, y los trimestrales, en los que se evalúa y monitorea el Balance Estructural y el nivel prudente de deuda”.

Los cinco informes restantes se emitieron por temas coyunturales relacionados a la política fiscal, entre ellos, sobre el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), aspectos fiscales en el anteproyecto de nueva Constitución y desafíos fiscales del litio.

Recomendaciones a Hacienda y Dipres

El presidente del CFA, Jorge Rodríguez, repasó además durante la Cuenta Pública las principales recomendaciones que el Consejo realizó durante 2023 al Gobierno del presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Entre ellas, recomendó “concretar la convergencia de las finanzas públicas mediante el cumplimiento riguroso de las metas de Balance Estructural (BE), y que luego se continúe avanzando a un BE de 0% del PIB desde 2027 en adelante; avanzar en un acuerdo amplio que permita financiar los déficits fiscales y eventuales nuevos gastos permanentes; y establecer metas anuales de BE en el decreto de política fiscal”.

También sugirió reconstruir gradualmente el Fondo de Estabilización Económica y Social para contar con colchones fiscales para enfrentar futuras crisis; introducir un ajuste metodológico en la regla de BE para identificar ingresos estructurales provenientes de la explotación del litio; y entregar información detallada al público sobre los otros requerimientos de capital para realizar un adecuado monitoreo y proyección de ellos.

En total, fueron 11 las sugerencias: