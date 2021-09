Aunque a partir del 1 de octubre Chile ya no vivirá bajo Estado de Catástrofe, la alerta sanitaria sigue en pie .

Ya se entendía que iba a ocurrir, pero hoy se confirmó: el Estado de Catástrofe llegará a su fin en Chile y con ello el Gobierno anunció una actualización al Paso a Paso, el que tiene nuevos aforos para diferentes actividades económicas directamente asociados a la fase del plan en que esté una comuna.

De acuerdo al ministro (s) de Economía, Julio Pertuzé, el cambio fundamental para el desarrollo de las distintas actividades consiste en el funcionamiento de todas ellas en cada paso del plan, incluido el 1 de restricción, aunque sometido a aforos.

Conoce a continuación el detalle de cada aforo por actividad y por fase.

Atención presencial a público

Por ejemplo comercios, museos, parques de diversiones o ferias laborales.

Restricción: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 12 metros cuadrados (m2).

Transición: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 10 m2, con un mínimo de tres clientes.

Preparación: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 6 m2, con un mínimo de cuatro clientes.

Apertura inicial: sea un lugar abierto o cerrado, el aforo total establece que puede haber una persona cada 4 m2, con un mínimo de cuatro clientes.

Apertura avanzada: sin restricción.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

Restricción: solo en espacios abiertos, con asistentes que tengan Pase de Movilidad habilitado y siempre con dos metros entre máquinas.

Transición: siempre debe haber 2 metros entre máquinas. En espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Preparación: siempre debe haber 2 metros entre máquinas. En espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Apertura inicial: siempre debe haber un metro de distancia entre máquinas. En espacios cerrados, solo se permiten asistentes con Pase de Movilidad.

Apertura avanzada: en espacios cerrados, solo se autoriza presencia de asistentes con Pase de Movilidad.

Actividades en gimnasios y similares

Restricción: solo en espacios abiertos y con asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas con un máximo de dos personas por mesa.

Transición: siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas. En espacios cerrados solo se aceptan asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de dos personas por mesa.

Preparación: siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas. En espacios cerrados, solo se aceptan asistentes con Pase de Movilidad.

Apertura inicial: siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas o un metro entre mesas individuales. En espacios cerrados solo se aceptan asistentes con Pase de Movilidad.

Apertura avanzada: en espacios cerrados, solo asistentes con Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Aquí hay una diferencia: si es que el recinto tiene o no infraestructura previa con butacas o bancas fijas durante toda la actividad en eventos como seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatro, circos, etc.

– Si recinto la tiene:

1. Restricción:

Lugar abierto: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: prohibidos (solo excepciones: funerales y cultos religiosos)

Prohibido el consumo de alimentos.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad, por ejemplo 10% del aforo y un máximo de 25 personas en espacios abiertos.

2. Transición:

Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas con Pase de Movilidad.

Prohibido el consumo de alimentos.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad, por ejemplo 15% del aforo y un máximo de 50 personas en espacios abiertos.

3. Preparación:

Lugar abierto: 60% del aforo total definido con Pase de Movilidad.

Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

Lugar cerrado: 50% del aforo total definido con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad.

4. Apertura inicial:

Lugar abierto: 70% del aforo total definido con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 60% del aforo total definido con Pase de Movilidad. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, aforo máximo se reduce a la mitad.

5. Apertura avanzada: sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en apertura inicial.

– Si es que el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas

1. Restricción: ubicación de asistentes permanente y a 1,5 metros de distancia entre ellos, más un aforo de una persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 25 o 50 con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: prohibidos, menos excepciones como funerales y cultos religiosos. Prohibido el consumo de alimentos.

2. Transición: ubicación de asistentes permanente y a 1,5 metros de distancia entre ellos, más un aforo de una persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 50 o 100 si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 50 con Pase de Movilidad. Prohibido el consumo de alimentos.

3. Preparación: ubicación de asistentes permanente y a un metro de distancia entre ellos, más aforo de una persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 metros entre asistentes.

Lugar abierto: 200 o mil personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 500 si todos tienen Pase de Movilidad.

4. Apertura inicial: ubicación de asistentes permanente y a un metro de distancia entre ellos, más aforo de una persona cada 2 m2.

Lugar abierto: 500 o 5 mil si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 250 o mil si todos tienen Pase de Movilidad.

5. Apertura avanzada: sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en apertura inicial.

Actividades con interacción entre asistentes

Es decir, en eventos como actividades, citas sociales o fiestas donde no mantiene ubicación fija, no se guarda un metro de distancia, no se usa mascarilla de forma permanente o se consume alimentos.

Restricción: cumplir aforo de una persona cada 10 m2, solo en espacios abiertos y con un máximo de diez personas solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares

Transición: cumplir aforo de una persona cada 10 m2, solo en espacios abiertos y con un máximo de 20 personas solo con Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares

Preparación: cumplir aforo de una persona cada 6 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 100 o 200 si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 100 si todos tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Apertura inicial: cumplir aforo de una persona cada 4 m2, máximos de:

Lugar abierto: 250 o mil personas si todos tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 250 si todos tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

Apertura avanzada: sin restricción de aforo si es que todos los asistentes tienen Pase de Movilidad. Si no todos lo tienen, rige lo mismo que en apertura inicial.

Gobierno hace llamado al autocuidado

Desde el Palacio de La Moneda, en el balance televisado, Pertuzé hizo un llamado al autocuidado y reconoció que aunque el Gobierno está dando libertades todavía se necesita de la responsabilidad individual.

“Cuidemos lo que hemos recuperado para nunca más perder nuestras libertades”, indicó.

La movida del Ejecutivo ocurre a días que se levante el Estado de Catástrofe, se elimine el toque de queda y se quiten las pocas restricciones que tenían las fronteras relativamente contenidas.

Hoy, el Minsal reportó la detección de 640 contagios de covid-19 en Chile. Hace una semana, el lunes 20, el Gobierno comunicó 280 casos.

La cifra del día representa el lunes más alto desde el 16 de agosto (754), poniendo fin a una racha de ocho lunes consecutivos a la baja.

Con estos resultados, la cantidad de pacientes en etapa activa de la enfermedad llegó a 4.526, los que hace una semana eran 3.343 y 4.625 el lunes 23 de agosto.

Revisa acá la minuta oficial del Gobierno