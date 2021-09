La huelga de trabajadores de Transbank sigue en curso, pese a que este viernes se realizó una reunión entre representantes del Sindicato y de la empresa, la que fue medida por la Dirección del Trabajo.

Según explicaron desde el sindicato, durante la reunión, desde la empresa por primera vez revisaron el petitorio de los trabajadores y quedaron de revisarla hasta el próximo martes, cuando entregarán una propuesta.

“La empresa accedió a revisar los puntos que teníamos dentro del petitorio, que no lo habían hecho hasta la fecha (…) No hay ningún ofrecimiento, solo el compromiso de tomarse hasta el martes de la próxima semana para darnos una propuesta que sea real, hasta ahora no habían tocado ningún punto del petitorio”, indicó Eduardo Pérez, presidente del Sindicato de Transbank.

De acuerdo a fuentes que conocen la negociación, la reunión con la Dirección del Trabajo fue tranquila, donde la empresa informó sobre la situación financiera.

De esta forma, se espera que el martes 14 de septiembre se realizará una nueva reunión en la DT entre empresa y sindicato, donde esperan que haya un cierre del proceso de negociación.