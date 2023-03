Con la presencia de diversas autoridades y representantes del mundo privado, se dio a conocer la sexta versión de la Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes desarrollada por Criteria para ClaroVTR. El estudio busca levantar información sobre la relación de los menores de edad con las diversas plataformas existentes en Internet.

Cynthia Soto, gerenta de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de ClaroVTR, declaró que “como empresa de telecomunicaciones nos interesa conocer qué hacen los niños, niñas y adolescentes en internet y a través de las pantallas”.

“La información recabada se pone a disposición de la comunidad en general y es entregada como un valioso aporte para instituciones de gobierno y privadas, con el fin de potenciar la creación de políticas públicas alineadas a temas de digitalización”, indicó.

Detalles del estudio

En cuanto a los principales hallazgos de la Radiografía, Soto destacó que “el dispositivo más usado para jugar es el celular con un 71% y los juegos preferidos son los de construcción de mundos y ciudades para los niños entre 8 y 12 años y de estrategia en los adolescentes entre 13 y 17”.

Además, el estudio mostró que el 81% de los menores entre 8 y 12 años declara tener un teléfono móvil propio, “registrándose un aumento de 4 puntos respecto a la medición en pandemia”, afirmó la gerenta.

Acerca del uso de redes sociales, agregó que “entre los 8 a 12 años la red social que más aumenta respecto a 2021 es YouTube (de 76% a 94%) y para los adolescentes, TikTok (de 75% a 81%). Facebook ha ido a la baja de manera transversal en todo grupo estudiado (de 43% a 32% en el global)”.

Paolo Mefalopulos, representante de Unicef Chile, explicó que “el entorno digital ofrece inmensas oportunidades a niños, niñas y adolescentes para hacer efectivos sus derechos. Sin embargo, debemos acompañar su experiencia tanto en el uso como en el autocuidado para minimizar sus potenciales riesgos”.

“Conocer estos resultados nos orienta a saber cuáles son los desafíos que enfrentamos hoy en el país para poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de una política digital que resguarde sus derechos, considerando un acceso equitativo y efectivo”, agregó Mefalopulos.

Testimonios de familias

En la instancia, fue posible dialogar con familias, quienes comentaron sus experiencias personales en cuanto al uso que los niños y niñas le dan a los dispositivos tecnológicos para conectarse a Internet.

León Viveros, de 11 años, no tiene teléfono personal y afirma que es “totalmente normal”. Declaró que juega con sus amigos del barrio “a la pelota” y aconseja “que interactúen, salgan a hacer amigos y que sea al aire libre”.

Claudia Poblete, madre de León y psicóloga infantil, sostiene que no permite que su hijo posea un teléfono por “todos los riesgos que significa tener un teléfono a tan corta edad cuando el cerebro todavía no está maduro”.

Por su parte, Trinidad Silva, de 11 años, ocupa el teléfono para ver TikTok, chatear con su mamá, amigos y para jugar. Al ser consultada sobre las acciones que sus familiares le han recomendado no realizar, destaca que “no hablar con extraños, no responder llamadas de números desconocidos, no entrar a páginas que no conozco, entre otras”.

Natalia Olivares, madre de la menor, recordó que contactaron a uno de los hijos para estafarlos y ante esta situación, se conversaron sobre los cuidados que debían tener. Olivares asegura que el teléfono permite tener una línea de contacto directa e inmediata con sus hijos.

Sobre este tema, la gerenta de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de ClaroVTR informó que el estudio demostró que “en los mayores de 12 años sube el uso de redes sociales para comunicarse con los padres a un 85%, indicador que ha ido al alza de manera progresiva en los últimos 3 años del estudio”.