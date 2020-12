Fue hace algunos meses cuando Mundo irrumpió oficialmente como un nuevo Operador Móvil Virtual (OMV) en nuestro país.

Para esto, el grupo chileno de telecomunicaciones, conocido anteriormente como Mundo Pacífico, ha invertido 2,5 millones de dólares, esperando llegar a 3 millones de clientes mediante toda su gama de productos para fines de 2021.

No obstante, en este proceso la firma ha debido sortear una serie de desafíos, como las restricciones reglamentarias impuestas para la oferta de determinados servicios en paquete.

Pese a que en Chile se está realizando una licitación por espectro 5G, Mundo optó por lanzar un OMV usando la red de Telefónica. Enrique Coulembier, presidente ejecutivo de la empresa, explicó la razón.

“Creo que a Chile todavía le falta mucho desarrollo en infraestructura de fibra para poder tener 5G en condiciones”, señaló en conversación con el sitio de BNamericas, servicio líder de inteligencia de negocios en América Latina.

“Soy argentino, pero vengo del mercado español, donde hay mucha competencia en fibra óptica. Cuando llegué a Chile, me di cuenta de que había muchas oportunidades en desarrollo de infraestructura de fibra y así lo potenciamos como prioridad entre la compañía”, agregó.

“Tengo una frase que resume todo eso: sin fibra óptica no existe 5G. En base a esa frase que yo tengo como retórica dentro de la compañía es que nosotros fundamentamos desarrollo y estrategia”, continuó.

Coulembier enfatizó que recién están entrando al mercado de la telefonía móvil como OMV, por lo que aún “no es el momento para salir a licitar el especto porque no queremos salirnos del foco que tenemos hoy, que es extender el desarrollo de la conectividad de banda ancha a todo el país”.

En ese sentido, el ejecutivo apunta al tema de la “convergencia de servicios” como una de las barreras más importantes en nuestro país.

“En otros países se ha desarrollado y ha dado mucho éxito. En España, por ejemplo, a nosotros nos ha dado mucho éxito y al mercado, principalmente en beneficio del cliente, el que una compañía venda la mayor cantidad de servicios posibles, desde telefonía fija, televisión, internet fijo y hasta telefonía móvil. Pero también hay otros servicios convergentes dentro de la misma estructura, que es, por ejemplo, el tema de la seguridad”, mencionó.

“En este país (Chile) no podemos hacer convergencia entre la telefonía móvil y el servicio fijo. Nos costó mucho incorporar el cuarto servicio (móvil) a nuestra plataforma porque lo tenemos que vender y facturar en forma diferente, y eso pierde mucha competitividad para la empresa y el cliente, el que termina pagando más porque si yo tengo que emitir dos factura, si no tengo posibilidad de hacer descuentos cruzados, no puedo beneficiar al cliente cuando me contrata más de un servicio”, expresó.

De acuerdo a Coulembier, es por esto que decidieron “no poder abrir el foco a X cantidad de inversiones para móvil, 5G, cuando hoy tenemos el foco —y en que nos está yendo bien y vemos que hay mucho camino por recorrer— en infraestructura fija”.

Recordemos que en noviembre pasado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), recibió cinco ofertas de distintas empresas en el marco del concurso público de espectro para el desarrollo de redes 5G.

Según detalló la Subtel mediante un comunicado, las compañías que realizaron ofertas son Entel, Claro, Movistar, WOM y Borealnet.

Se trata de la cantidad más alta de oferentes que han participado de un concurso público de espectro en el país, luego que en 2009 para la licitación de la banda AWS llegaron dos oferentes (Nextel y VTR) y en el proceso de 2013, para la licitación de las bandas de 700 MHz y 2.600 MHz, participaron tres oferentes (Entel, Movistar y Claro)

La resolución del concurso se anunciará oficialmente en febrero de 2021.