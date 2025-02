La aplicación Apple TV finalmente llega a dispositivos Android, seis años después de su lanzamiento, permitiendo a los usuarios acceder al amplio catálogo de series y películas de Apple TV+ y la MLS Season Pass. Disponible en Google Play Store, los usuarios podrán suscribirse a los servicios utilizando la cuenta de Google Play, con funciones como "Continuar viendo" y la opción de descargar contenido para ver sin conexión a Internet. Entre los títulos destacados se encuentran "Severance", "Slow Horses", "The Morning Show" y "Ted Lasso", así como acceso a la Major League Soccer con cobertura exclusiva de los 30 clubes participantes.

A partir de este miércoles, y a seis años de su lanzamiento, la aplicación de Apple TV finalmente llegará a todos los usuarios de dispositivos Android.

La compañía realizó el anuncio esta tarde, donde confirmó que los usuarios podrán acceder al amplio catálogo de series y películas de Apple TV+ y la MLS Season Pass, con la 30° temporada de la Major Soccer League.

La app de Apple TV está disponible para su descarga desde la Google Play Store en teléfonos, tablets y dispositivos plegables con Android, y contará con las mismas funciones que la aplicación para iOS, con una interfaz familiar e intuitiva.

Además, desde la misma aplicación los usuarios podrán suscribirse a Apple TV+ y a la MLS Season Pass, utilizando la cuenta de Google Play. El precio de la suscripción no tendrá cambios en relación a iOS, manteniéndose los primeros 7 días gratis y el costo de $4.990 al mes.

Entre las funciones claves del servicio de streaming se encuentra “Continuar viendo”, lo que permite a los usuarios retomar el contenido desde donde se dejó en todos sus dispositivos.

También contarán con “Lista de seguimiento”, donde se podrá guardar las series y películas que uno desea ver, y la opción de descargar para ver sin conexión a Internet.

Las series disponibles en Apple TV

Con la llegada de la aplicación de Apple TV a Android, los usuarios podrán disfrutar de series de drama y comedia, largometrajes, documentales y programas de entretención de esta plataforma de streaming.

Entre los títulos más destacados están Severance, Slow Horses, The Morning Show, Ted Lasso, Presunto inocente, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale y Masters of the Air.

Además, se puede acceder a toda la liga de fútbol de Estados Unidos, la Major League Soccer, donde habrá gran variedad de contenidos exclusivos, cobertura y análisis en profundidad de los 30 clubes que participan en la MLS.