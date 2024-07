OpenAI, la empresa detrás de chatbot ChatGPT, anunció este jueves que está “probando” su buscador SearchGPT, “un prototipo temporal de nuevas funciones de búsqueda de inteligencia artificial (IA)” con acceso en tiempo real a información de internet.

Este es un golpe directo al buscador más popular hasta el momento, Google, gigante tecnológico con el que OpenAI lucha mano a mano en la carrera de la IA generativa.

Esta nueva herramienta funciona con la tecnología GPT-4 de la empresa y cuenta con la colaboración de medios, entre ellos: la matriz de The Wall Street Journal, The Associated Press, Vox Media y la revista Atlantic.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento y solo será accesible para 10.000 usuarios seleccionados, según le dijo a The Verge la portavoz de OpenAI, Kayla Wood.

En su comunicado, la empresa resalta que este buscador “brinda respuestas rápidas con fuentes claras y relevantes” y que el usuario puede acceder a enlaces, pero también tener una conversación fluida con el buscador.

“Podrá hacer preguntas, como lo haría en una conversación con una persona, y el contexto compartido se creará con cada consulta“, anota la empresa.

Según un video publicado por la empresa, la página de inicio del motor de búsqueda es muy parecido al de Google, una página en blanco con un recuadro en el que el usuario escribe su consulta.

