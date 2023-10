Los enlaces y artículos de prensa compartidos en la plataforma X (antes Twitter) ahora solo aparecen como una imagen, sin titular ni descripción, un cambio que obedece, según Elon Musk, a “razones estéticas”, constataron agencias durante este jueves.

El cambio de interfaz generalizado entre el 3 y el 4 de octubre ya había sido detectado por algunos medios durante una prueba a mediados de agosto.

El propietario de Twitter, Elon Musk, dijo en aquel entonces: “esto viene directamente de mí. La estética [de la red social] mejorará enormemente”, escribió.

I almost never read legacy news anymore.

What’s the point of reading 1000 words about something that was already posted on 𝕏 several days ago?

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2023