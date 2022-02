El conflicto entre Rusia y Ucrania está generando muchas consecuencias alrededor del mundo y en medio de esta guerra el saber e informarse es primordial para la sociedad, es por ello que las redes sociales son un punto fundamental actualmente.

No obstante, Rusia el pasado viernes ya restringió parcialmente a Facebook y en la mañana de este sábado Netblocks, ONG que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza de internet,​ confirmó que Twitter también se ha visto afectado por el gobierno de Valdímir Putin en Rusia.

Mediante un post en la misma red social detalló que Twitter fue restringido en múltiples proveedores.

“Las métricas en vivo muestran que Twitter ha sido restringido en múltiples proveedores en #Rusia a partir de las 9:00 am UTC; el incidente se produce cuando el gobierno choca con las plataformas de redes sociales por la política en relación con el conflicto de #Ucrania”.

⚠️ Confirmed: Live metrics show that Twitter has been restricted on multiple providers in #Russia as of 9:00 a.m. UTC; the incident comes as the government clashes with social media platforms over policy in relation to the #Ukraine conflict 📉

📰 Report: https://t.co/ihPX8fb86s pic.twitter.com/nGrcHzjIXd

— NetBlocks (@netblocks) February 26, 2022