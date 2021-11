La tarde de este miércoles, usuarios de diversas latitudes del mundo comenzaron a reportar problemas con las aplicaciones Facebook, Instagram y Messenger.

El sitio Downdetector, que recoge las quejas de los internautas, apunta a que el peak de las dificultades se habría producido cerca de las 15:00 y 16:00 horas de la jornada.

Mediante Twitter, los internautas se quejaron de que les resultaba difícil utilizar la mensajería y publicar contenidos. El hashtag #InstagramDown (#InstagramCaído) fue uno de los temas más comentados.

“Sabemos que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones de mensajería en este momento”, reconoció Instagram a través de la red social.

“Estamos trabajando para arreglar las cosas lo más rápido posible. Disculpe las molestias y espere”, agregaron.

We're aware some of you are having trouble accessing our messaging apps at the moment. We're working to fix things as quickly as possible. Sorry for any inconvenience, and hang tight! #instagramdown

