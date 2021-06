Hoy en día Twitch es una de las plataformas que está de moda en Internet. Conocidos streamers como Ibai, quien cuenta con varios millones de seguidores, utilizan este sitio para hacer sus transmisiones periódicamente.

Y aunque su popularidad aumenta día a día, uno de sus co-fundadores ve a la distancia cómo su creación ha ido superando todos los límites inimaginables en los últimos años.

Se trata de Justin Kan, quien en 2007 creó Justin.TV junto a un grupo de amigos, un portal dividido en canales que permitía a cualquier persona transmitir vídeos en vivo, la cual se convertiría en la precursora de Twitch.

Con un éxito arrollador, en 2013 Twitch ya registraba un promedio de 43 millones de espectadores por mes, despertando el interés de varios gigantes de la industria. Un año después terminó siendo comprada por Amazon, adquisición que involucró el pago de mil millones de dólares.

Pese a que muchos podrían creer que después de haber fundado una plataforma de tal envergadura sólo habrían venido éxitos en su carrera, recientemente Justin dejó en claro en sus redes sociales que no todo ha sido color de rosa.

Tal como explicó, luego de vender Twitch, Justin emprendió en Atrium, un negocio de tecnología jurídica para digitalizar el sector legal, el cual terminó convirtiéndose en un total fracaso, lo que lo llevó a perder 75 millones de dólares y “unos cuantos amigos”.

“Mi primera empresa Twitch fue vendida por 1000 millones de dólares. Mi segunda perdió 75 millones de dólares en 36 meses. A la gente le encanta hablar del éxito, pero hoy voy a hablar del fracaso. Es hora de ser honesto sobre Atrium”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Durante mi tiempo como socio en @ycombinator, mi ambición de construir algo grande solo creció. Di el paso y decidí seguir la sabiduría ‘ancestral’ de solucionar mi propio problema y construir una startup en torno a la solución”, continuó.

“Odiaba hacer trabajo legal para mis nuevas empresas y nunca entendí realmente por qué estaba pagando. Toda la experiencia fue demasiado complicada y opaca. Empecé Atrium para facilitar las cosas a los emprendedores”, sostuvo.

My first company @twitch sold for a billion dollars.

My second one lost $75 million in 36 months.

People love talking about success, but today I'm going to talk about failure.

It's time to be honest about Atrium: pic.twitter.com/QHrNHpAZaI

— Justin Kan (@justinkan) May 27, 2021