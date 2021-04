Apple anunció que dispondrá de dos tipos de voces para Siri, una masculina y una femenina, para que sus usuarios de habla inglesa puedan elegir una de las dos.

Actualmente, el asistente virtual dispone de una voz predeterminada dependiendo del país y el idioma.

Es así como en Estados Unidos la voz de Siri es femenina, mientras que en Inglaterra es masculina. No obstante, la compañía decidió terminar con esto para que cada uno pueda elegir la voz que más le acomode.

“Estamos emocionados de presentar dos nuevas voces de Siri para angloparlantes y la opción para que los usuarios de Siri seleccionen la voz que desean cuando configuran su dispositivo”, señaló Apple a través de un comunicado.

“Esta es una continuación del compromiso de Apple con la diversidad y la inclusión, y los productos y servicios que están diseñados para reflejar mejor la diversidad del mundo en el que vivimos”, agregó.

Tal como recoge el sitio especializado Tech Crunch, este cambio viene incluido en la nueva beta de iOS 14.5, la cual ya está disponible.

Cabe señalar que estas nuevas voces utilizan grabaciones fuente que luego se ejecutan a través del motor neural de texto a voz de Apple, haciendo que “fluyan de manera más orgánica a través de frases que se generan sobre la marcha”.

A continuación hay algunas muestras de las voces en acción.

Here’s a recording of Siri’s new lineup of American voices in iOS 14.5. Voices 1 and 4 are the existing ones, voices 2 and 3 are the new ones. pic.twitter.com/6emei4B3Z9

— John Gruber (@gruber) April 1, 2021