Get on Board, la plataforma de reclutamiento TI más grande de la región, presenta AwesomeFest; el festival de talento más grande de Latinoamérica, el cual se realizará este 10 y 11 de diciembre.

El evento será 100% virtual y gratuito para los asistentes, y será transmitido via streaming de manera global. Las entradas pueden obtenerse en este enlace.

Cabe señalar que a diferencia de una feria de talento tradicional, este festival estará enfocado en dar tribuna a emprendimientos y startups innovadoras de la región.

“Para ello, Get on Board se ha aliado con tres de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica: 500 Startups Latam (México), Start-up Chile, y UTEC Ventures (Perú). Emprendimientos escogidos de dichas aceleradoras tendrán la oportunidad de presentar su cultura y ambiente de trabajo a una audiencia de profesionales TI de toda la región”, señalan desde Get on Board.

En tanto, el AwesomeFest contará con destacados expositores latinos que trabajan en empresas tecnológicas de clase mundial, tales como Google, Facebook, Airbnb, Shopify, Evernote, DiDi o Stripe, así como de Latinoamérica, como Mercado Libre, Cornershop o The Not Company.

Los dos de la feria estarán divididos en 4 bloques: Programación, Data Science, UX y Diversidad e Inclusión, correspondiente a las tendencias más importantes en la industria del reclutamiento. Además contará con una sección de charlas de comunidades de profesionales tecnológicos de toda la región.

“Hemos puesto un especial énfasis en que la lista de charlistas esté balanceada en género, y el panel de Diversidad e Inclusión apunta en la misma dirección: queremos enviar un mensaje fuerte a las personas que se han sentido más alejadas de la industria tecnológica. Buscamos que se sientan bienvenidas e inspiradas y que sean parte de esta celebración”, indicó Sergio Nouvel, Co-fundador y CEO de Get on Board.

Para ver más detalles en torno al evento, puedes ingresar en este enlace.