La NASA hizo una nueva actualización sobre el caso de los astronautas del primer vuelo tripulado de la nave Starliner, cuyo viaje presentó algunos inconvenientes que los han mantenido varados en el espacio durante ya dos meses.

Se trata de Butch Wilmore y Suni Williams, que tras viajar en el primer vuelo tripulado de la compañía Boeing, no han podido regresar a la Tierra. La agencia espacial detectó fallas en los propulsores de la nave, que no permiten un viaje de retorno seguro.

De acuerdo con CNN, durante una conferencia de prensa el miércoles, la NASA admitió que todavía no hay una fecha para el viaje de Wilmore y Williams. Además, pronosticaron que este se podría extender hasta febrero de 2025.

Esto último, significa que los astronautas podrían permanecer un total de 8 meses varados en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Por el momento, la agencia espacial está por comenzar la “revisión de preparación para el vuelo” de regreso, pero adelantaron que están evaluando que finalmente la nave regrese a la Tierra sin tripulación.

Los astronautas, entonces, tendrían que regresar en el próximo vuelo de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX. Esta misión, que tiene capacidad para 4 tripulantes, llevaría a dos astronautas a la ISS donde se sumarían Wilmore y Williams para el regreso.

Cabe recordar que la Starliner llegó a la ISS a inicios de junio, donde los astronautas pasarían un periodo breve. Sin embargo, la estadía se alargó aparentemente hasta el próximo año.

Thanks for the helping hands, Butch and Suni!

Check out this thread of the science @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams conducted on @Space_Station. 👇 pic.twitter.com/fo4hafzZ6s

— ISS Research (@ISS_Research) August 7, 2024