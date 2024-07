El miércoles, los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore, que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (ISS) esperando regresar a la Tierra después de algunas fallas en el primer vuelo de la nave espacial Starliner, dieron una conferencia donde comentaron que se encuentran tranquilos y a salvo.

Inicialmente, su retorno estaba programado para mediados de junio, pero se pospuso indefinidamente, por lo que deben permanecer en la estación sin saber todavía cuando volverán.

Recordemos que, la Starliner despegó por primera vez a inicios de junio y llevó con éxito a sus tripulantes hasta ISS, pero presentó algunas fallas en el último tramo y la NASA junto a la compañía privada Boeing, que desarrolló la nave, determinaron que el regreso no sería seguro.

La nave presentó “pequeñas fugas de helio”. Además, se está evaluando el rendimiento de sus propulsores, ya que las fugas afectan directamente a este sistema.

Pese a estos inconvenientes, los astronautas se muestran positivos por el regreso. “Ahora mismo, con base en lo que sabemos, estamos absolutamente listos”, mencionó Wilmore, pero el viaje todavía se está evaluando.

Williams, por su parte, dijo: “tengo un muy buen presentimiento en mi corazón de que la nave nos regresará a casa sin problemas“.

Two astronauts who are currently stuck in space on the Boeing Starliner for over a month (it was only supposed to be a week) are confident they will safely return them to Earthpic.twitter.com/e0FQvr6yqb

— Ebro In The Morning (@EBROINTHEAM) July 11, 2024