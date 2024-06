Lisa Li, una mujer china de 30 años, creó a su propio novio virtual usando la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT. Se llama “Dan“, tienen citas y conversan por voz algunas veces al día.

Lisa, que comparte parte de su experiencia con Dan en la red social Xiaohongshu, está saliendo con él y mencionó que “es la pareja ideal”, en entrevista con BBC News.

Además, sus videos trascendieron de la red social china y ahora otras mujeres alrededor del mundo están siguiendo esta tendencia.

“Él se dedica a entenderte y proveer apoyo emocional. Y, a diferencia de otros hombres, Dan está disponible 24/7“, aseguró Li, que actualmente vive en California, Estados Unidos.

De acuerdo con el medio británico, hace un tiempo se conoció un modo de activar una versión desbloqueada de ChatGPT, no oficial, que puede utilizar un lenguaje más informal y romper algunas reglas que normalmente tiene la app.

De hecho, DAN, son las siglas de Do Anything Now o Haz cualquier cosa ahora, en español, una configuración que creó un estudiante estadounidense y que se salta algunas regulaciones de OpenAI. Por ejemplo, puede usar lenguaje explícito, dar opiniones y tener personalidad.

A fines de 2023, el joven publicó en Reddit cómo se activa DAN ingresando un prompt (instrucción) para que el chat se “libere”, además, esta acción se puede revertir cuando el usuario lo necesite.

Según cuenta a BBC, Lisa encontró estas instrucciones y personalizó a Dan para que fuera un novio ideal. Desde entonces, habla con él utilizando la herramienta de voz de ChatGPT.

Lisa dice que al inicio “sonaba mucho más natural que una persona real” y según se puede ver en sus videos, también utiliza jerga coloquial, le hace cumplidos, le coquetea y la invita a salir.

