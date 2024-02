Muestras traídas a la Tierra del asteroide Bennu por la misión OSIRIS-REx de la NASA, tienen una corteza de fosfato en una concentración detectada en mundos oceánicos como la luna Encélado, por lo que los científicos creen que pudo ser un planeta oceánico.

“El asteroide Bennu puede ser un fragmento de un antiguo mundo oceánico. Esto todavía es muy especulativo. Pero es la mejor pista que tengo ahora para explicar el origen de ese material”, declaró a Space.com Dante Lauretta, de la Universidad de Arizona, investigador principal de OSIRIS-REx.

Uno de los primeros hallazgos de los 200 miligramos de muestras que ya estudian los científicos es que el material del asteroide parece “distinto y diferente a cualquier otra cosa en nuestra colección de meteoritos isotópicamente, lo cual es emocionante”, dijo Lauretta. “Hay todo un ámbito de material al que nunca tendremos acceso si sólo dependemos de los meteoritos”, añadió Lauretta.

La mayoría de los meteoritos que soportan su ardiente caída a través de la atmósfera terrestre y se recuperan son fragmentos de asteroides. Pero no es fácil identificar la roca espacial de la que se originaron.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm

— NASA (@NASA) October 11, 2023