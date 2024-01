A 8 meses de recibir la aprobación de las autoridades estadounidenses, Elon Musk anunció que su empresa, Neuralink, logró realizar el primer implante cerebral exitoso en un paciente humano.

“Ayer, tuvimos al primer humano en recibir un implante de Neuralink y ya está recuperándose bien. Los resultados iniciales muestran una detección de actividad neuronal muy prometedora”, indicó a través de X, red social de su propiedad.

Musk no ofreció más detalles respecto de la persona que recibió el implante.

Fundada en 2016, Neuralink es una empresa de desarrollo de dispositivos neurológicos que indica como objetivo lograr que personas con discapacidad severa sean capaces de interactuar o desplazarse a través de computadoras controladas con el pensamiento.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024