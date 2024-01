Un carpintero vietnamita se viralizó en redes sociales luego de haber construido su propio Tesla de madera, completamente funcional, para regalárselo a Elon Musk, dueño de la compañía de autos.

El modelo puede transportar hasta 4 personas y corresponde a una réplica del Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica que fue lanzada al mercado en 2023 y cuesta unos 60 mil dólares, poco más de 55 millones en pesos chilenos.

Según relató el carpintero a través de su canal de YouTube, donde posteó un video del proceso en noviembre pasado, construir este auto le tomó 100 días y quiere regalárselo al multimillonario Elon Musk. De hecho, en la descripción del video posteó una carta dirigida al magnate.

“Estimado Sr. Elon Musk, soy un creador de contenidos apasionado con un profundo amor por los vehículos de madera y una tremenda admiración tanto por ti como por Tesla“, escribió.

Asimismo, agregó: “Espero tener el honor de regalarles este Cybertruck de madera a usted y a Tesla, y les deseo un éxito continuo y que mantengan su posición en el ámbito internacional. A todos mis fans, ayúdenme a enviar este mensaje al Sr. Elon Musk y a Tesla“.

Please help me send this letter to Mr. Elon Musk and Tesla 🙏

Dear Mr. Elon Musk,

I am a passionate content creator with a deep love for wooden vehicles and a tremendous admiration for both you and Tesla. Over the years, I've embarked on several wooden car projects to gain… pic.twitter.com/VJGxSPxScp

— ND-WoodArt (@NDWoodArt) November 3, 2023